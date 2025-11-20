إعلام إسرائيلي: تل أبيب تدرس "الطريق الأمثل" لإعدام أسرى فلسطينيين

05:26 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/754485 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أفادت القناة الـ14 الإسرائيلية، بأن وفدا إسرائيليا سيزور قريبا عدة دول لدراسة ما وصفته "بالطريق الأمثل" لتنفيذ عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين تتهمهم تل أبيب بتنفيذ أو التخطيط لهجمات ضدها. اضافة اعلان





وقالت القناة الخاصة، أمس الأربعاء، "سيتوجه قريبا وفد من وزارة الأمن القومي برئاسة الوزير إيتمار بن غفير وممثلين عن مصلحة السجون الإسرائيلية، إلى عدة دول تطبق عقوبة الإعدام، مثل الولايات المتحدة".



وأضافت أن "هدف الوفد هو فحص كيفية تنفيذ عقوبة الإعدام بالشكل الأمثل، والتعلّم من نظرائهم كيف يُطبَّق القانون، وما هي الطريقة الصحيحة لتنفيذ الحكم".



وتابعت القناة أن من بين الطرق التي يتم فحص تأثيراتها: الحقن بالسمّ، والكرسي الكهربائي، ووسائل أخرى.