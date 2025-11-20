إعلام إسرائيلي: تل أبيب تدرس "الطريق الأمثل" لإعدام أسرى فلسطينيين

وقالت القناة الخاصة، أمس الأربعاء، "سيتوجه قريبا وفد من وزارة الأمن القومي برئاسة الوزير إيتمار بن غفير وممثلين عن مصلحة السجون الإسرائيلية، إلى عدة دول تطبق عقوبة الإعدام، مثل الولايات المتحدة".
وأضافت أن "هدف الوفد هو فحص كيفية تنفيذ عقوبة الإعدام بالشكل الأمثل، والتعلّم من نظرائهم كيف يُطبَّق القانون، وما هي الطريقة الصحيحة لتنفيذ الحكم".
وتابعت القناة أن من بين الطرق التي يتم فحص تأثيراتها: الحقن بالسمّ، والكرسي الكهربائي، ووسائل أخرى.
