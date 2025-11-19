اتحاد السلة يفتح صالة الأمير حمزة مجاناً لدعم النشامى أمام سورية

ويأتي هذا القرار في إطار توجهات الاتحاد الهادفة إلى تأمين حضور جماهيري واسع يمنح اللاعبين دفعة معنوية إضافية، ويسهم في إيجاد أجواء حماسية داخل المدرجات خلال بداية مشوار المنتخب في التصفيات.
ودعا الاتحاد الجماهير بوصفها اللاعب السادس، إلى حجز تذاكرهم المجانية عبر الرابط المخصص (sajilni.com/jbf)، وإظهار الدعم والانتماء، ليكون هتاف المدرجات موحداً باسم الأردن في الاستحقاق المونديالي المقبل.
-
أخبار متعلقة
-
إعلان قائمة النشامى للمشاركة في كأس العرب فيفا 2025
-
تحذير صادر عن مؤسسة المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء
-
رئيس مجلس الأعيان ينعى العين السابق جمال حديثه الخريشا
-
المركز الوطني للبحوث الزراعية يوقّع 6 اتفاقيات لتعزيز الابتكار الزراعي
-
معالي جمال الخريشا في ذمة الله
-
الملتقى الأردني السوري للاتصالات والتكنولوجيا ينطلق اليوم في دمشق
-
اختتام فعاليات مؤتمر ومعرض التقدم والابتكار والتكنولوجيا بالأمن السيبراني C8 2025
-
مؤسسات أردنية تحتفي بيوم الطفل العالمي