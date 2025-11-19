اتحاد السلة يفتح صالة الأمير حمزة مجاناً لدعم النشامى أمام سورية

الوكيل الإخباري- أعلن الاتحاد الأردني لكرة السلة اليوم الأربعاء، فتح أبواب صالة الأمير حمزة مجاناً أمام الجماهير، لتمكين محبي اللعبة من مؤازرة المنتخب الوطني "صقور النشامى" في مباراتيه المرتقبتين أمام المنتخب السوري، ضمن النافذة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2027 في قطر.

ويأتي هذا القرار في إطار توجهات الاتحاد الهادفة إلى تأمين حضور جماهيري واسع يمنح اللاعبين دفعة معنوية إضافية، ويسهم في إيجاد أجواء حماسية داخل المدرجات خلال بداية مشوار المنتخب في التصفيات.