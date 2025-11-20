الوطني لشؤون الأسرة ينظم زيارة ميدانية لمركز رعاية المتسولات بالظليل

12:54 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/754483 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- نظم المجلس الوطني لشؤون الأسرة زيارة ميدانية إلى مركز رعاية وتأهيل المتسولات في لواء الظليل، تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للطفل واليوم العالمي لحمايته من الإساءة. اضافة اعلان





وجاءت الزيارة بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية ومؤسسة "بلان إنترناشونال" وبمشاركة مجموعة العمل الوطنية للحد من عمل الأطفال، للاطلاع على الخدمات المقدمة للأطفال في المركز، وبحث مستجدات العمل لدى الجهات المعنية بمعالجة قضية عمل الأطفال، ضمن جدول الاجتماع الدوري للمجموعة.



وأكد المجلس الوطني لشؤون الأسرة أن قضية عمل الأطفال تحظى باهتمام خاص من قبله ضمن منظومة حماية الطفولة، مشيرًا إلى دوره في وضع البرامج والخطط والاستراتيجيات الهادفة إلى حماية الأسرة وأفرادها.



وأضاف أن المجلس يتولى متابعة وتقييم خطة العمل التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للحد من عمل الأطفال، وإصدار تقارير دورية حول التقدم المحرز والتحديات، لضمان حماية الأطفال من الانخراط في سوق العمل.



وبيّن المجلس أنه وبالتشاركية مع المؤسسات ذات العلاقة، أعدّ الإطار الوطني للحد من حالات الأطفال العاملين والمتسولين، بهدف تعزيز آليات اكتشاف الحالات وتحويلها للخدمات المناسبة، وتطوير منهجية إدارة الحالة المتبعة في التعامل مع قضايا حماية الطفل.



وخلال الزيارة، استعرضت المؤسسات المشاركة أبرز أولويات العمل في مجال الحد من عمل الأطفال، وأبرزها ما يتعلق بوزارة التنمية الاجتماعية، حيث تم إقرار نظام حماية الأحداث رقم 36 لسنة 2024، المتعلق بالأطفال العاملين والمتسولين، انسجامًا مع قانون الأحداث رقم 32 لسنة 2014، وخاصة المادة 33 الخاصة بالأطفال المحتاجين للحماية والرعاية. كما جرى تشكيل اللجنة التنسيقية لتنفيذ مهام تطوير قاعدة بيانات حول حالات عمل الأطفال ومتابعة مخرجات المشاريع والمؤتمرات ذات الصلة، إضافة إلى مراجعة دليل الإجراءات الداخلية للوزارة للتعامل مع هذه الحالات لعام 2025.



وتعمل مؤسسة نهر الأردن، ضمن برنامج حماية الطفل، على تنفيذ أنشطة وقائية موجهة للأطفال والسيدات، وأخرى تتعلق بالمهارات الوالدية، إضافة إلى خدمات التدخل التي تشمل إدارة الحالة والدعم النفسي الاجتماعي.



كما تواصل مؤسسة "بلان إنترناشونال" تنفيذ برامج الحماية من العنف الموجهة للأطفال والنساء، وبرامج تمكين الشباب ورفع قدراتهم، إلى جانب تنفيذ دراسات مسحية حول سوق عمل الأطفال.



وفي سياق متصل، تنفذ جمعية النهضة العربية للديمقراطية والتنمية مشروع "الاستثمار في المستقبل"، بالشراكة مع منظمة رؤيا أمل الدولية، بهدف تعزيز التعليم المستدام المدمج بالتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، وتمكين المعلمين والطلاب، وتعزيز البنية التحتية للتعليم، والمساهمة في الحد من التسرب المدرسي والفجوات التعليمية.



كما تنفذ جمعية إنقاذ الطفل، بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية، برنامجًا تدريبيًا لرفع قدرات العاملين في الوزارة على آليات التعامل مع الأطفال في أوضاع العمل، إضافة إلى تنفيذ مشروع استهدف الأطفال العاملين في القطاع الزراعي في المفرق والأغوار الشمالية.



وبالشراكة مع منظمة طفل الحرب، تعمل مؤسسة رواد الخير على تنفيذ برامج للحماية من العنف وفق منهجية إدارة الحالة، في الحالات المتخصصة والطارئة، إلى جانب برامج موجّهة للأطفال ومقدمي الرعاية.



وأعربت منظمة "أرض البشر" عن تطلعها لتعزيز التنسيق بين المؤسسات الشريكة العاملة على قضية عمل الأطفال، من خلال عقد جلسة حوارية تُحدد خلالها الأدوار والمسؤوليات، بما يمنع الازدواجية.



ويُذكر أن المجلس الوطني لشؤون الأسرة شكّل في عام 2022 مجموعة العمل الوطنية للحد من عمل الأطفال، والتي تضم ممثلين عن الوزارات والمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والجهات الدولية، بهدف دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية المعنية، وحشد التأييد، وضمان دمج قضية عمل الأطفال في السياسات الوطنية.