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الخميس، 26-01-2023 06:59 م

فريق كلية القانون في اليرموك يتأهل لنهائي مسابقة المحكمة الصورية العربية

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الوكيل الاخباري - تأهل فريق كلية القانون في جامعة اليرموك لمسابقة المحكمة الصورية العربية التي ستنظمها كلية القانون الكويتية العالمية في دولة الكويت في شهر آذار المقبل.

وجاء تأهل فريق كلية القانون في جامعة اليرموك، بعد تفوقه في المسابقة الوطنية التي جرت عن بعد، بين فرق كليات الحقوق للجامعات الأردنية التي شاركت في مسابقة المحاكمة الصورية العربية بدورتها التاسعة، بعد الانتهاء من المرافعات الشفوية التي قدمها الطلبة من مختلف الجامعات المشاركة.

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