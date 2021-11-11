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الخميس، 11-11-2021 11:18 ص

فصل التيار الكهربائي عن مناطق بالأغوار الشمالية غدا الجمعة

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الوكيل الإخباري- أعلنت شركة توزيع الكهرباء، عزمها اجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة بلواء الأغوار الشمالية غداً الجمعة، لغايات اجراء الصيانة السنوية.

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وقالت الشركة في بيان اليوم الخميس، إن الفصل المبرمج للتيار الكهربائي سيمتد من الساعة السادسة والنصف صباحاً ولغاية الثالثة والنصف عصراً، وسيشمل مناطق "وقاص الجنوبي وقليعات ومكاتب سلطة وادي الأردن وسد زقلاب وتل الأربعين والمعبر الشمالي وبصيلة والزمالية ومضخة الزمالية ومضخة تل الأربعين ووادي أبو زياد".

 

 

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