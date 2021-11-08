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الإثنين، 08-11-2021 02:08 م

فصل التيار الكهربائي عن مناطق بالأغوار الوسطى غداً

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الوكيل الإخباري- أعلنت شركة توزيع الكهرباء عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي غداً الثلاثاء، عن مناطق محدودة بالأغوار الوسطى لغايات تنفيذ أعمال صيانة سنوية للشبكات.

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وقالت الشركة في بيان اليوم الاثنين، إن الفصل المبرمج للتيار الكهربائي الذي سيمتد من الساعة الثامنة والنصف صباحاً ولغاية الثالثة عصراً، سيشمل مناطق: البلاونة وخزما وأجزاء من منطقتي ضرار وأبي عبيدة ، وآبار السماحيات وكفرنجة وراجب الجديد، ومضخة وادي راجب وأسماك الناطور وشركة الأرض المباركة للمنتوجات الزراعية.

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