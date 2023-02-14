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الثلاثاء، 14-02-2023 03:03 م

فصل مـبرمج للكهرباء عن مناطق بالشمال غداً

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الوكيل الإخباري - أعلنت شركة كهرباء إربد، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في الشمال غداً الأربعاء ، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.اضافة اعلان


وقالت الشركة في بيان اليوم الثلاثاء، إن الفصل المبرمج سيشمل بمحافظة إربد مناطق، جحفية/ شمال البلد وطريق البترول والذي سيكون من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الثالثة عصراً ، فيما سيمتد الفصل في مناطق، رحابا / جنوب البلد وعصيم وصنعار والمرجم والطالبية، من الساعة التاسعة والنصف صباحاً ولغاية الرابعة مساء.

وأضافت أن الفصل سيشمل بمحافظة المفرق مناطق، المفردات/الحي الشرقي غرب المركز الصحي وطريق الخالدية وحي أبو كف بالخالدية، من الساعة التاسعة والنصف صباحاً ولغاية الثالثة والنصف عصرا، كما سيشمل مناطق البلد بالكامل في الخالدية وأحياء المركز الصحي وعمر والدوار والشمالي وطريق الخالدية المفردات، والتي سيكون فيها الفصل من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الرابعة مساء.

وبينت الشركة أن الفصل بمحافظة عجلون سيشمل مناطق، بلاص/الشارع الرئيسي وهرقلة الشمالي وسامتا - الحي الغربي، من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الثالثة عصراً.

 




 

 


 

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