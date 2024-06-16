فطنة رجل إطفاء تنقذ طفلاً رضيعاً في اربد

الوكيل الإخباري- تمكن احد رجال الدفاع المدني من انقاذ طفل رضيع من الاختناق في اربد .

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وبالتفاصيل ، تحدث الرقيب الإطفائي أحمد محمد اسعيفان من مديرية دفاع مدني شرق اربد عن تمكنه من إنقاذ حياة طفل رضيع يبلغ من العمر 7 أشهر، بعد أن تعرض للاختناق نتيجة تناول جرعة زائدة من الدواء. جاءت النجاة بفضل تدخل والد الطفل الذي كان بالقرب من موقع الحادث.



وأوضح الرقيب اسعيفان بحديث عبر إذاعة الأمن العام يوم الأحد أنه خلال تأدية واجبه، وصلت مركبة إلى مركز الدفاع المدني، حيث كان الأب يحمل طفله الذي كان يعاني من تشنجات في الأطراف، ضيق في التنفس، وفقدان للوعي. قام الرقيب اسعيفان بتقديم الإسعافات الأولية ونقل الطفل إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



وأشار إلى أنه على الرغم من كونه إطفائيًا وليس مسعفًا، إلا أنه تلقى التدريب اللازم والصقل الكافي لأداء الإسعافات الأولية في حالات الطوارئ مثل هذه.



وثمن والد الطفل جهود جميع فرق الدفاع المدني التي ساهمت في إنقاذ حياة طفله، وأثنى بشكل خاص على احترافية الرقيب اسعيفان الذي أظهر هدوءًا كبيرًا في التعامل مع الحالة وتهدئة أعصاب أفراد عائلته.







