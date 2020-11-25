الأربعاء 25-11-2020
الوكيل الاخباري

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الأربعاء، 25-11-2020 06:58 م

قرارات لمجلس الوزراء

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الوكيل الاخباري - أقرّ مجلس الوزراء نظاماً معدّلاً لنظام المطاعم السياحيّة الأردنيّة لسنة 2020، وذلك لتنظيم شروط ترخيص المطاعم السياحيّة وجميع المتطلّبات اللازمة لعملها.
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كما وافق مجلس الوزراء على اتفاقيّة مع حكومة جمهوريّة سنغافورة لإنهاء الازدواج الضريبي فيما يتعلّق بالضرائب على الدخل، ومنع التهرّب من الضرائب وتجنّبها.

على صعيد آخر، قرّر المجلس أيضاً إعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسّسة الإذاعة والتلفزيون بتعيين غيث فاضل الطراونة رئيساً متفرّغاً، وعضويّة كلّ من: مدير عام مؤسّسة الإذاعة والتلفزيون، ومدير التوجيه المعنوي، ونقيب الفنانين، ونقيب الصحفيين، وناجح أبو الزّين، ويُسر حسّان، ومحمّد يونس العبّادي، والدكتور خلف الطّاهات.

كما قرّر المجلس تعيين الأستاذ الدكتور عزمي محافظة والأستاذة الدكتورة ميساء بيضون عضوين في مجلس التعليم العالي عن فئة الأكاديميين.

وقرّر المجلس تعيين الدكتور شاهر الشوابكة مديراً عامّاً لدائرة الإحصاءات العامّة، وذلك بعد حصوله على أعلى العلامات بين جميع المتقدّمين للوظيفة، وفقاً لنتائج المسابقة التي أجريت بحسب نظام التعيين على الوظائف القياديّة، والاختبارات التي أجراها ديوان الخدمة المدنيّة، ومقابلات اللجنة الوزاريّة للاختيار والتعيين على الوظائف القياديّة.

 




 

 


 

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