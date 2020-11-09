الإثنين 09-11-2020
الوكيل الاخباري

الامن يحقق بملابسات سرقة 60 الف دينار من محاسب مطعم بعمان

الحكومة تؤكد وفرة السلع الغذائية في الأسواق

المنسق العام الحكومي لحقوق الإنسان يزور المستقلة للانتخاب

منظمة الصحة العالمية تمنح الأميرة منى جائزة المدير العام

روسيا: 254 وفاة و21798 إصابة جديدة بكورونا

بلاغ من رئيس الوزراء بالقطاعات المستثناه من حظر التجول الشامل

إصابة وزير أميركي بفيروس كورونا

ازدحامات خانقة قبل الحظر الشامل

الرئيس الأميركي يعلق على اعلان لقاح ضد كورونا

أسماء 78 محطة محروقات ستعمل فترة الحظر الشامل




الإثنين، 09-11-2020 07:40 م

بلاغ من رئيس الوزراء بالقطاعات المستثناه من حظر التجول الشامل

1120203185744927128741


الوكيل الاخباري  - مجدي الباطية - اصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بلاغا بالحظر الشامل رقم 12 بالاستناد لاحكام امر الدفاع رقم 19 لسنة 2020 وانطلاقا من حرص الحكومة على الحفاظ على الصحة العامة والمحافظة على النظام الصحي بالحد من انتشار وباء فيروس كورونا .

واستثنتى البلاغ،من الحظر الشامل كل من:

القطاعات الحكومية التي تتطلب طبيعة عملها خلاف ذلك، والتي يتم تحديدها من قبل الوزير المختص.

القطاع الصحي العام والخاص بكامله.

موظفين الهيئة المستقلة للانتخاب.

رؤساء وأعضاء وكوادر لجان الانتخاب في الميدان.

المراقبين المحليين والدوليين.

اضافة اعلان
 



 




 

 


 

إقرأ ايضا
1120209172252915682503

الامن يحقق بملابسات سرقة 60 الف دينار من محاسب مطعم بعمان

وزارة الصناعة والتجارة

الحكومة تؤكد وفرة السلع الغذائية في الأسواق

4b80f7392622c2e0cb1ffabe3f674213

المنسق العام الحكومي لحقوق الإنسان يزور المستقلة للانتخاب

4

منظمة الصحة العالمية تمنح الأميرة منى جائزة المدير العام

33

ازدحامات خانقة قبل الحظر الشامل

بنزين محروقات وقود1

أسماء 78 محطة محروقات ستعمل فترة الحظر الشامل

أخبار متعلقة
1120204185616382117652

تعليق دوام بنك تنمية المدن والقرى فرع الزرقاء غداً

وزير-الصحة-سعد-جابر

10 وفيات و 928 اصابة بكورونا في الاردن اليوم

da8ae34a-31d6-45b7-b115-2f862424f685

قرار من محافظ جرش بخصوص المؤن والتسوق

10202010101014123586149

تسجيل 10 اصابات بفيروس كورونا في الكرك

55

العقبة الخاصة تعلن عن اصابة عدد من موظفيها بكورونا

وزارة

تعليق الدوام في مركز التنمية بعد إصابة موظف بكورونا