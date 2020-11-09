بلاغ من رئيس الوزراء بالقطاعات المستثناه من حظر التجول الشامل

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بلاغا بالحظر الشامل رقم 12 بالاستناد لاحكام امر الدفاع رقم 19 لسنة 2020 وانطلاقا من حرص الحكومة على الحفاظ على الصحة العامة والمحافظة على النظام الصحي بالحد من انتشار وباء فيروس كورونا .



واستثنتى البلاغ،من الحظر الشامل كل من:



القطاعات الحكومية التي تتطلب طبيعة عملها خلاف ذلك، والتي يتم تحديدها من قبل الوزير المختص.



القطاع الصحي العام والخاص بكامله.



موظفين الهيئة المستقلة للانتخاب.



رؤساء وأعضاء وكوادر لجان الانتخاب في الميدان.



المراقبين المحليين والدوليين.

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