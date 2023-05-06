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السبت، 06-05-2023 10:02 ص

قرار رفع الفائدة للمرة العاشرة في الأردن يدخل حيز التنفيذ غداً الأحد

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - يدخل قرار البنك المركزي الأردني الأخير القاضي برفع أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس حيز التنفيذ غدا الأحد.اضافة اعلان


ووفقا للأرقام التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" بلغت أسعار فائدة البنك المركزي كما يلي: ( سعر الفائدة الرئيسي 7.25%، سعر إعادة الخصم 8.25%، سعر فائدة اتفاقية اعادة الشراء لليلة الواحدة 8%، سعر نافذة الإيداع لليلة الواحدة 7% .

وجاء قرار المركزي برفع الفائدة للمرة العاشرة على التوالي خلال 14 شهراً، بعد أن رفعها الفيدرالي الأمريكي يوم الاربعاء الماضي، لمجابهة التضخم المرتفع في الولايات المتحدة، حيث انتقل السعر المرجعي من 5 % إلى 5.25 % بينما كان يقارب الصفر في مارس آذار 2022

 




 

 


 

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