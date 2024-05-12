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الأحد، 12-05-2024 02:10 م

قرار صادر عن مجلس أمناء جامعة اليرموك

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الوكيل الاخباري- قرر مجلس أمناء جامعة اليرموك الموافقة على أسس ورسوم البرامج والدورات الخاصة ببرنامج اللغة العربية للناطقين بغيرها في مركز اللغات، على أن يتم تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها بالساعات وبالمستويات وبالفصول، وأن يتم ⁠تحديد عدد المستويات بتسعة مستويات بواقع ٨٠ ساعة شهريا، وان يكون نمط التدريس إما "وجاهيا" أو "عن بعد".

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كما قرر المجلس منح المؤسسات والجهات الأكاديمية التي ترتبط باتفاقيات مع الجامعة تخفيضا على الرسوم⁠، وإعفاء الاساتذة والطلبة الأجانب الذين يقدمون خدمات مجانية للجامعة من دفع الرسوم.


كما قرر المجلس توفير الدورات التعليمية والتدريبية بناء على نوع الدورات، وأعداد الطلبة والمشاركين فيها.


يذكر ان مركز اللغات أعاد مؤخرا هيكلة برنامج اللغة العربية للناطقين بغيرها وتحديثه لغايات استقطاب الطلبة الاجانب، حيث تم استخدام مناهج ورقية والكترونية جديدة في العملية التدريسية والتي تعتمد على الأطر العالمية، والمزودة بمصاحبات التعليم والتعلم من والوسائط الالكترونية الحديثة التي تدعم التعلم وتعزز كفاءة الطالب في المهارات اللغوية والثقافية ومهارات التواصل.

 




 

 


 

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