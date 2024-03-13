الأربعاء 13-03-2024
الوكيل الاخباري
 

قرار صارم بشأن غياب طلبة المدارس اعتبارا من العام المقبل

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الأربعاء، 13-03-2024 12:49 ص

قرار صارم بشأن غياب طلبة المدارس اعتبارا من العام المقبل

المدارس


الوكيل الاخباري - تعتزم وزارة التربية والتعليم في العام الدراسي المقبل تطبيق حدا جديدا لعدد أيام غياب طلبة المدارس، وفقا لوزير التربية عزمي محافظة.

وقال محافظة، الثلاثاء إنّ الحد الأقصى للغياب الطالب لسبب قهري أو مرضي سيكون 10% سواء بعذر أو بدون؛ أي من تجاوز 20 يوما من الغياب يفصل ويرسب في صفه أو يحرم من التقدم لامتحان الثانوية العامة، اعتبارا من العام الدراسي المقبل.

وأكّد، أنه يتم رصد الحضور والغياب في جميع مدارس الأردن يوميا وارسال السجل للوزارة؛ وفي حال تم اكتشاف فرق فيما هو موجود على أرض الواقع وما يرسل يتم الحساب وهذا مناط بمدراء المدارس والمعلمين.

وأشار إلى وجود أسس نجاح ورسوب للطالب، حيث كان يسمح للطالب سابقا نسبة غياب 20%؛ أي 40 يوما طيلة العام الدراسي أي 8 أسابيع إذا كان الدوام 5 أيام دوام في الأسبوع.

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