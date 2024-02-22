الرمثا: افتتاح معرض الصور مليكنا في عيون طلبتنا

الوكيل الاخباري - افتتح مدير التربية والتعليم للواء الرمثا ايمن الصياحين. اليوم الخميس معرض الصور (مليكنا في عيون طلبتنا) في مدرسة البويضة الثانوية للبنات، بمناسبة اليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، بحضور رئيس مجلس تجمع مدارس البويضة عبدالله جراروة وجمع غفير من أهالي البلدة.

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وقال الصياحين، إن المناسبة التي نحتفي بها تمثل استمراراً لمسيرة الراحل المغفور له بإذن الله جلالة الملك الحسين الباني، وتعبيرا عن فخر الأردنيين واعتزازهم بقيادتهم الهاشمية.