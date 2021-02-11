قرار مرتقب لعودة حركة النقل البحري بين العقبة ونويبع المصرية

الوكيل الاخباري -

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قال وزير النقل، المهندس مروان خيطان، إن الحكومة اتخذت قراراً بحل جزء من مشكلة الشحن بين مدينتي نويبع المصرية والعقبة الأردنية بما يتعلق بشركة الجسر العربي، الناقل الحصري بين البلدين الشقيقين الأردن ومصر.وأضاف الخيطان، في تصريح لـ(بترا)، اليوم الخميس، أن ملف نقل الركاب من مدينة نويبع إلى محطة الركاب في العقبة خضع للعديد من الدراسات والتي بناء عليها سيتم اتخاذ قرار مرتقب لعودة حركة النقل البحري للركاب، لافتاً إلى أن لقاءات مهمة جرت مع الجانب المصري لعودة الحركة البحرية البينية بين البلدين، لكنها تخضع للحالة الصحية وما يستجد عليها.وأشار إلى أنه التقى مسؤولين في الجسر العربي والجانبين المصري والعراقي وهناك حلول قريبة قادمة بشأن حركة النقل المتعلقة بشركة الجسر العربي، لافتا إلى أن تطور الوضع الوبائي ينعكس على القرارات المتخذة بهذا الجانب، معربا عن أمله بتحسن الحالة الوبائية في الأردن والدول المجاورة لاتخاذ قرارات تصب في المصلحة العامة للوطن.