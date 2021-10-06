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الأربعاء، 06-10-2021 09:21 ص

قطاع التخليص يطالب بإدراجه في استدامة

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الوكيل الإخباري- طالبت نقابة اصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي باعادة ادراج قطاع التخليص على قائمة المستفدين من برنامجي استدامة وتعافي، كونه يعتبر من القطاعات المتضررة من جائحة فيروس كورونا.

وقالت النقابة في بيان صحفي، على لسان نقيبها ضيف الله ابو عاقولة ان قطاع التخليص كان من بين القطاعات التي تأثرت كثيرا بتبعات جائحة فيروس كورونا وما رافقه من اغلاق للمعابر الحدودية وتوقف حركة النقل.

واستغرب ابو عاقولة إدراج قطاع التخليص ونقل البضائع ضمن القطاعات غير المتضررة من جائحة كورونا رغم انه من بين أكثر القطاعات التي تأثرت من الجائحة. 

وقال ابو عاقولة ان عودة فتح المعابر البري لا يعني ان شركات التخليص ونقل البضائع تعافت من الجائحة بل تحتاج إلى وقت حتى تعود كما كانت سابقا في ظل الخسائر المتعددة التي لحقت بها. 

واكد ابو عاقولة ان قطاع التخليص يعتبر شريانا مهما للاقتصاد الوطني سواء لجهة الصادرات او المستوردات ولمختلف القطاعات التجارية والصناعية والخدمية والزراعية والطاقة ويدعم استدامة سلاسل العمل والإنتاج والتوريد بكل الظروف.

واشار ابو عاقولة الى ان الشركات العاملة بقطاع التخليص تحتاج الى مساندة كبيرة من مؤسسة الضمان الاجتماعي لادامة اعمالها والمحافظة على العاملين لديها وبخاصة بعد عودة غالبية المعابر الحدودية للعمل.

وطالب ابوعاقولة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ممثلة بمجلس إدارتها وادارتها العامة إلى مراجعة  رؤيتهم وتطبيق العدالة والشفافية في برنامج استدامة اتجاه شركات التخليص ونقل البضائع  واعادتهم للاستفادة من هذا البرنامج.

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