البدور يدعو الأردنيين إلى الإسراع بالتطعيم ويحذر من كورونا

الوكيل الإخباري - قال عضو مجلس ـمناء المركز الوطني لحقوق الانسان ، الدكتور إبراهيم البدور أن وزراة الصحة و على لسان وزيرها فراس الهواري في تصريحات صحفية أن وزارة الصحة أجرت دراسة على الاشخاص الغير متلقين للمطعوم ،وأثبتت هذه الدراسة أن 63% من هذه الفئة لديها أجسام مضادة ضد فيروس كورونا.

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وقال البدور " إذا علمنا أن الاجسام المضادة لا تتكون عند أي شخص ألا أن يكون أُصيب او أخذ مطعوم ، فإن هذا يعني ان 63% من سكان الاردن ( الـ 10 مليون )قد أُصيبوا فعلياً في المرض".



وتابع "بمعنى آخر يكون عدد المصابين من سكان الأردن بمرض كورونا هو 6.3 مليون شخص".



وأضاف البدور " انه إذا عدنا للدراسة التي اجرتها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة عن نسبة المناعة المجتمعية في الأردن والتي قدرت ب 74% ، وربطها بنسبة الذين يملكون اجسام مضادة من غير المطعمين وهي 63% ،فإن ذلك يعني أن المطاعيم قد حمت 11% من سكان الاردن من الاصابة" .



وبيّن ان عدد المصابين والمؤكد من خلال فحص PCR هو بحدود 800 الف حالة ، ولكن عدد المصابين فعلياً هو 6.3 مليون شخص ، وزاد "العدد الحقيقي للمصابين هو 8 أضعاف الرقم المسجل ،وهي نسبة منطقية تحدثت عنها منظمة الصحة العالمية وحتى بعض الدراسات في الأردن".



ولفت البدور أن الأردن قام بحملة تطعيم ضد فيروس كورونا ، وكان هدفه الوصول لنسبة 65% كحد ادنى ،ولكن خلال الـ8 أشهر السابقة من حملة التطعيم وصل الى رقم 3 مليون شخص مطعم ( جرعتين ) ،وهذا يشكل نصف النسبة المطلوبة.



وأردف قائلا " اذا ربطنا عدد المستفيدين من المطاعيم وعددهم 11% (مليون و100 الف ) وعدد الذين اخذوا المطعوم ( 3 مليون شخص ) ؛ سنجد ان ( مليون و 900 الف شخص اخذوا المطعوم وكانوا مصابين سابقاً ولديهم اجسام مضادة ضد هذا الفيروس" .



ولفت البدور انه من الممكن أن يقول أحد أن إسقاط هذه النسب على الواقع يحتاج لدراسات شهرية للاصابات و نسب التطعيم وان يتم ربطها مع بعض ولكن النسب السابقة قريبة من الواقع بدليل ان دراسة أجريت على الاردنيين في شهر كانون ثاني /2021-وكانت المطاعيم غير منتشره - أثبتت أن 40% من الاردنيين لديهم أجسام مضادة ؛وبمعنى آخر إن 40% (4 مليون شخص ) من الاردنيين قد أُصيبوا بفيروس كورونا قبل ذلك الوقت .



وإذا ما أضفنا عدد الإصابات ( المؤكدة بفحص PCR ) التي حدثت في الموجة الثانية والتي وصلت بحدود 10 الاف حالة يومياً فإن نسبة 63% من السكان (6.3 مليون شخص ) اصيبوا بفيروس كورونا هي نسبة منطقية وواقعية .



وأوضح ان كل هذه الأرقام والنسب تفسر عدم تسجيلنا ارقام عالية بالرغم من دخولنا في موجه ثالثة فعلياً ، وبالرغم ايضاً من الالتزام بالتباعد ولبس الكمامة و فتح كل القطاعات.



واضاف "يجب علينا ان لا نطمئن ونقول ان أننا في مأمن وان الفيروس انتهى و لن يعود ، لا بل يجب ان ننتبه ونكون حذرين ؛حيث صحيح ان 74% من الاشخاص لديهم مناعة لكن يوجد 26% اشخاص لا زالوا معرضين للخطر والاصابة".



"و لا ننسى ايضاً أن الدراسات تتحدث عن إنخفاض في أرقام الاجسام المضادة مع مرور الوقت ،وهذا شي يدعونا لعدم التهاون مع الفيروس" ، وفق البدور، الذي دعا الأردنيين إلى أخذ اللقاح ( جرعتين ) بإسرع وقت ممكن للذين لم يأخذوه للان ،و إعطاء جرعة ثالثة مدعمة للذين اخذوا المطعوم وخصوصاً الاشخاص الأكثر عرضة مثل القطاع الطبي وكبار السن .