الأربعاء 08-09-2021
الوكيل الاخباري

الخارجية لـ الوكيل : المنشور المتداول مفبرك - صورة

الجيش السوري يدخل درعا

استقرار أسعار الذهب عالميا

مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً- اسماء

ارتفاع عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها غرفة تجارة عمان خلال 8 أشهر

ارتفاع أسعار النفط عالمياً

الدولار عند أعلى مستوى في أسبوع

شاهد - حريق مركبة على طريق المطار أدى إلى وفاتين

البيئة تشكل لجنة فنية لتعديل حدود محمية ضانا

الأربعاء، 08-09-2021 10:54 ص

البدور يدعو الأردنيين إلى الإسراع بالتطعيم ويحذر من كورونا

تال


الوكيل الإخباري - قال عضو مجلس ـمناء المركز الوطني لحقوق الانسان ، الدكتور إبراهيم البدور أن وزراة الصحة و على لسان وزيرها فراس الهواري في تصريحات صحفية أن وزارة الصحة أجرت دراسة على الاشخاص الغير متلقين  للمطعوم  ،وأثبتت هذه الدراسة أن 63% من هذه الفئة لديها أجسام مضادة ضد فيروس كورونا.

اضافة اعلان

 

وقال البدور " إذا علمنا أن الاجسام المضادة لا تتكون عند أي شخص ألا أن يكون أُصيب او أخذ مطعوم ، فإن هذا  يعني ان 63% من سكان الاردن ( الـ 10 مليون )قد أُصيبوا فعلياً في المرض".


وتابع "بمعنى آخر يكون عدد المصابين من سكان الأردن بمرض كورونا هو 6.3 مليون شخص".


وأضاف البدور " انه إذا عدنا للدراسة التي اجرتها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة عن نسبة المناعة المجتمعية في الأردن والتي قدرت ب 74% ، وربطها بنسبة الذين يملكون اجسام مضادة من غير المطعمين وهي 63% ،فإن ذلك يعني أن المطاعيم قد حمت 11% من سكان الاردن من الاصابة" .

وبيّن ان عدد المصابين  والمؤكد من خلال فحص PCR هو بحدود 800 الف حالة ، ولكن عدد المصابين فعلياً هو 6.3 مليون شخص ، وزاد "العدد الحقيقي للمصابين هو 8 أضعاف الرقم المسجل ،وهي نسبة منطقية تحدثت عنها منظمة الصحة العالمية وحتى بعض الدراسات في الأردن".

ولفت البدور أن الأردن قام بحملة تطعيم ضد فيروس كورونا ، وكان هدفه الوصول لنسبة 65% كحد ادنى ،ولكن خلال الـ8 أشهر السابقة من حملة التطعيم وصل الى رقم 3 مليون شخص مطعم ( جرعتين )  ،وهذا يشكل نصف النسبة  المطلوبة.


وأردف قائلا " اذا ربطنا عدد المستفيدين من المطاعيم وعددهم 11% (مليون و100 الف ) وعدد الذين اخذوا المطعوم ( 3 مليون شخص ) ؛ سنجد ان ( مليون و 900 الف شخص اخذوا المطعوم وكانوا مصابين سابقاً   ولديهم اجسام مضادة ضد هذا الفيروس"  .

ولفت البدور انه من الممكن أن يقول أحد أن إسقاط هذه النسب على الواقع يحتاج لدراسات شهرية للاصابات و نسب التطعيم وان يتم ربطها مع بعض ولكن النسب السابقة قريبة من الواقع بدليل ان دراسة أجريت على الاردنيين في شهر كانون ثاني /2021-وكانت المطاعيم غير منتشره - أثبتت أن 40% من الاردنيين لديهم أجسام مضادة ؛وبمعنى آخر إن 40% (4 مليون شخص ) من الاردنيين قد أُصيبوا بفيروس كورونا قبل ذلك الوقت .


وإذا ما أضفنا عدد الإصابات ( المؤكدة بفحص PCR ) التي حدثت في الموجة الثانية والتي وصلت بحدود 10 الاف حالة يومياً فإن نسبة 63% من السكان  (6.3 مليون شخص ) اصيبوا بفيروس كورونا  هي نسبة منطقية وواقعية .

وأوضح ان كل هذه الأرقام والنسب تفسر عدم تسجيلنا  ارقام عالية  بالرغم من  دخولنا  في موجه ثالثة فعلياً ،  وبالرغم ايضاً من الالتزام  بالتباعد ولبس الكمامة و فتح كل القطاعات.

واضاف "يجب علينا ان لا نطمئن ونقول ان أننا في مأمن وان الفيروس انتهى و لن يعود ، لا بل يجب ان ننتبه ونكون حذرين ؛حيث صحيح ان 74% من الاشخاص لديهم مناعة لكن يوجد 26% اشخاص لا زالوا معرضين للخطر والاصابة".


"و لا ننسى ايضاً  أن الدراسات  تتحدث عن إنخفاض في أرقام الاجسام المضادة مع مرور الوقت ،وهذا شي يدعونا لعدم التهاون مع الفيروس" ، وفق البدور، الذي دعا الأردنيين إلى أخذ اللقاح ( جرعتين ) بإسرع وقت ممكن للذين لم يأخذوه للان ،و إعطاء جرعة ثالثة مدعمة للذين اخذوا المطعوم وخصوصاً الاشخاص الأكثر عرضة مثل القطاع الطبي وكبار السن .

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
61387493c261e

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً- اسماء

غرفة تجارة الأردن

ارتفاع عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها غرفة تجارة عمان خلال 8 أشهر

ح

شاهد - حريق مركبة على طريق المطار أدى إلى وفاتين

FdCITaSO6nKbCLK4gEacbSmsVGJtctR1TEky7DKt

البيئة تشكل لجنة فنية لتعديل حدود محمية ضانا

1631087353895

بدء اجتماع وزراء الطاقة في الاردن ومصر وسوريا ولبنان

هواري 3

وزير الصحة : الأردن يشهد موجة كبيرة من الأمراض المزمنة

أخبار متعلقة
رئاسة

وزارة الصحة تقرر التوسع ببرنامج تطعيم كورونا

بترا 2

نحو 61 الف زائر للبتراء خلال 7 أشهر

عمان 4

لجنة الأوبئة : الخطة الحكومية لفتح كافة القطاعات مستمرة

وزارة الصحة

حصيلة جرعات لقاح كورونا المعطاة في الأردن تصل إلى 6 ملايين

820211019248544619003

الصحة تعلن عن اجراءات وقرارات جديدة

820218112010470644987

متعافو كورونا غير الملقحين فرصة إصابتهم تعادل ضعفي متلقي اللقاح