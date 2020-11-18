الأربعاء 18-11-2020
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الأربعاء، 18-11-2020 08:55 ص

قمة أردنية إماراتية بحرينية في أبو ظبي اليوم

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الوكيل الإخباري - يشارك جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، في قمة ثلاثية في أبو ظبي تضم جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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وتأتي مشاركة جلالة الملك في القمة الثلاثية، بدعوة من سمو ولي عهد أبوظبي.


وغادر جلالة الملك أرض الوطن الثلاثاء، متوجهاً إلى أبوظبي، للمشاركة في القمة.


وأدى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليمين الدستورية، نائباً لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.


 




 

 


 

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