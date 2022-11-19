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السبت، 19-11-2022 11:25 ص

كباتن تطبيقات: الدفع عبر البطاقات البنكية يؤخر تحصيل اتعابنا

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 
اشتكى عدد من سائقي التطبيقات الذكية من قيام الركاب بدفع قيمة الرحلة إلكترونيا عن طريق البطاقة البنكية .

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من جهته قال المتحدث باسم اللجنة التطوعية لكباتن التطبيقات الذكية، لورنس الرفاعي إن الدفع إلكترونيا من خلال البطاقة البنكية يشكل عدة مشكلات للسائقين منها التأخر في تحصيل مستحقاتهم منوهاً أنهم يعتبرون من قطاع المياومة.

وأضاف الرفاعي اليوم السبت لـ "الوكيل الإخباري" أن الكابتن يُحصل مستحقاته خلال 5 أيام عندما يتم دفع الرحلة عن طريق البطاقة البنكية مما يشكل عليه ضرر.
ولفت أن أغلب الرحلات عبر التطبيقات الذكية تدفع بشكل إلكتروني بنسبة 80% و 20% عن طريق "الكاش".

ونوه أن السائقين طالبوا بتحول دفع تكلفة الرحلات عبر التطبيقات الذكية إلى طريقة واحدة أما عبر البطاقة البنكية أو "الكاش" مما يساعد الكابتن تحصل مستحقاته بشكل أسهل .


ومن جانب آخر أبدى ركاب التطبيقات الذكية ارتياحهم بالدفع عن طريق البطاقة البنكية وذلك للتسهيل عليهم بالإضافة إلى الاستفادة من العروض التي تقدمها البطاقة .


 




 

 


 

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