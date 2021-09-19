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الأحد، 19-09-2021 04:39 م

كريشان يوعز باتخاذ إجراءات لحماية مقبرة منطقة الروضة في ناعور

مقر-رئاسة-الوزراء-بمنطقة-الدوار-الرابع-في-عمان-أرشيفية


الوكيل الاخباري - أوعز نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان إلى رئيس لجنة بلدية ناعور الجديدة؛ متصرف لواء ناعور سطام المجالي باتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية مقبرة منطقة الروضة والموجودة منذ عام 1946 والتابعة لبلدية ناعور الجديدة لضمان حفظ كرامة الأموات، وعدم تأثرها بالشارع المار من جوارها.

وكان مواطنون اشتكوا أمس في غابة حسبان خلال الاحتفال الذي أطلق فيه كريشان أمس حملة نظافة وتجميل البلديات (بسواعدنا) نظمتها الوزارة بالتعاون مع بلديات المملكة كافة من تأثر المقبرة بالشارع.

وأكدوا أن هناك توافقات مع صاحب الأرض القريبة لمعالجة هذه المشكلة، وعدم السماح بمرور الشارع من المقبرة.

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