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كشف سبب تفاوت الأسعار بين أدوية الصحة والصيدليات

الثلاثاء، 31-01-2023 03:34 م

كشف سبب تفاوت الأسعار بين أدوية الصحة والصيدليات

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
كشف ممثل قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل في غرفة تجارة الأردن تيسير يونس سبب تفاوت أسعار الأدوية بين وزارة الصحة والصيدليات.اضافة اعلان


وقال يونس خلال اجتما للجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة تقوم بدعم هذه الأدوية من أجل صرفها للمواطنين بأسعار أقل في المراكز الصحية والمستشفيات.

وأضاف أن المواد الخام بتصنيع الأدوية في الأردن واحدة ولا يوجد هناك أي فرق بين الأدوية الموردة للسوق المحلي والمعدة للتصدير.

وبيّن يونس أن هناك لجان صحية في وزارة الصحة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء لرصد أي آثار جانية لأي مطعوم أو دواء متاح للاستعمال، لافتا إلى أن هذه اللجان تقوم بتقييم وضع المطعوم أو الدواء واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنه.

 




 

 


 

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