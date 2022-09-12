كلب ضال يعقر 4 مواطنين في لواء بصيرا

الوكيل الاخباري - قال مدير الشؤون الصحية في محافظة الطفيلة الدكتور خالد الخوالدة أن نتائج الفحوصات المخبرية، أكدت إصابة الكلب الذي عقر أربعة أشخاص من لواء بصيرا بينهم طفل بفيروس السعار "داء الكلب" والمصابين قيد العلاج.



واضاف الدكتور الخوالدة في تصريح صحفي إن أربعة مواطنين تعرضوا أمس الأول لعضات من كلب ضال في بصيرا وغرندل، ما أدى إلى إصابتهم بجروح متفاوتة الاعماق بينهم طفل تعرض للإصابة أثناء توجهه للمدرسة وهو قيد المعالجة في مستشفى الأمير زيد بن الحسين العسكري إذ تعرض لنهش تسبب بجروح عميقة في الوجه واليدين والقدم اليمنى ،مشيرا إلى إعطاء المصابين جرعات المعالجة من داء الكلب .

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