السبت 17-06-2023
الوكيل الاخباري

الامن العام : زوجة تطعن زوجها في المفرق

انطلاق برنامج حزم اليافعين بمركز شابات الشونة

كم يبلغ سعر الاضاحي البلدية والمستوردة بالأردن ؟

اختيار المصالحة رئيسا لجمعية المستشفيات الخاصة

لقاء حواري في البترا حول البيئة الآمنة للنساء الحرفيات

عمان تحتضن مؤتمر العملات الرقمية الإسبوع الحالي

الامن : القبض على قاتل عشريني بالأغوار الشمالية

وحدة الجرائم الإلكترونية تعاملت مع 1285 قضية ابتزاز إلكتروني في 2022

الحكومة : البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي يسير كما هو مخطط

إجازة عيد الأضحى في مصر تستمر 5 أيام

السبت، 17-06-2023 07:03 م

كم يبلغ سعر الاضاحي البلدية والمستوردة بالأردن ؟

620231495840453497037


الوكيل الاخباري - اكد رئيس جمعية مربي الماشية المهند زعل الكواليت ان اسعار الاضاحي لن ترتفع خلال عيد الاضحى المبارك نظرا لتوفر ما يزيد عن 600 الف راس من الخراف البلدية والرومانية بالمملكة .

وبين الكواليت ان اسعار كيلو الخروف البلدي قائم يتراوح بين 4,25- 4.5 دينار للكيلو في حين ان كيلو الخروف الروماني قائم يتراوح بين 4-4,25 دينار اي ان الاضحية من الخروف البلدي ستكون اسعارها من 170-220 دينار حسب الوزن والروماني من 160-200 دينار حسب الوزن .

وقال الكواليت ان العرض والطلب هو من يتحكم بالاسعار حيث يوجد بالاسواق الان ضعف حاجة السوق المحلي ولذلك لن يكون هناك ارتفاع على الاسعار .

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

انطلاق برنامج حزم اليافعين بمركز شابات الشونة

wwww

اختيار المصالحة رئيسا لجمعية المستشفيات الخاصة

5202325143424790672575

لقاء حواري في البترا حول البيئة الآمنة للنساء الحرفيات

1120221223170957202002

عمان تحتضن مؤتمر العملات الرقمية الإسبوع الحالي

620231502858228372744

الامن : القبض على قاتل عشريني بالأغوار الشمالية

www

وحدة الجرائم الإلكترونية تعاملت مع 1285 قضية ابتزاز إلكتروني في 2022

أخبار متعلقة
5202325143424790672575

لقاء حواري في البترا حول البيئة الآمنة للنساء الحرفيات

wwwww

صندوق حياة للتعليم يسلم منحا دراسية لطلبة بآل البيت

ويب سايت

الهيئة العامة لـ"جمعية وكلاء السيارات" تعقد اجتماعها السنوي

eee

جمعية العمل البيئي تحتفل بالأعياد الوطنية وزفاف ولي العهد

www

يوم وظيفي في الرصيفة

eeee

اختتام تجهيزات لتدريبات المرحلة الثانية من مشروع نزاهة في الكرك