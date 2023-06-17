كم يبلغ سعر الاضاحي البلدية والمستوردة بالأردن ؟

الوكيل الاخباري - اكد رئيس جمعية مربي الماشية المهند زعل الكواليت ان اسعار الاضاحي لن ترتفع خلال عيد الاضحى المبارك نظرا لتوفر ما يزيد عن 600 الف راس من الخراف البلدية والرومانية بالمملكة .



وبين الكواليت ان اسعار كيلو الخروف البلدي قائم يتراوح بين 4,25- 4.5 دينار للكيلو في حين ان كيلو الخروف الروماني قائم يتراوح بين 4-4,25 دينار اي ان الاضحية من الخروف البلدي ستكون اسعارها من 170-220 دينار حسب الوزن والروماني من 160-200 دينار حسب الوزن .



وقال الكواليت ان العرض والطلب هو من يتحكم بالاسعار حيث يوجد بالاسواق الان ضعف حاجة السوق المحلي ولذلك لن يكون هناك ارتفاع على الاسعار .

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