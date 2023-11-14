كوادر الأشغال تتعامل مع انجراف أتربة وحجارة على عدة طرق

الوكيل الإخباري - تعاملت كوادر وزارة الأشغال العامة والإسكان مساء اليوم الثلاثاء، مع عدد من البلاغات التي وردت الى غرفة الطوارئ حول انجراف أتربة وصخور على الطريق في مواقع مختلفة.

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وتلقت الوزارة بلاغات بإنجراف أتربة وحجارة على طريق عيرا- الكرامة في محافظة البلقاء وطريق طرق قرى المقارعية والمخطوبة بلواء الشوبك في محافظة معان وذلك نتيجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقتين، حيث تحركت الفرق الميدانية للمواقع المذكورة وتم اعادة حركة السير كالمعتاد.



يذكر أن الوزارة أعدت 119 فرقة عمل ميدانية مزودة ب 410 آلية منها كاسحات ثلوج و آليات ثقيلة أخرى كالجرافات وآلات التسوية والجنازير، ويشرف على كل فرقة مهندس وعدد من الفنيين والعمال وفق برنامج عمل تحدده درجة الطوارئ المعلنة.



كما أعدت الوزارة أنظمة متابعة البلاغات والشكاوي الالكترونية (ORSN) وأنظمة التتبع للمركبات والكاميرات وربط كافة المعلومات على نظام (GIS).