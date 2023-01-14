لاعبو الأمن العام يحصدون الذهب في ماراثون مصر

الوكيل الاخباري - حصد نشامى فريق الأمن العام لالعاب القوى الذهب ضمن مشاركتهم في الدورة الثلاثون من ماراثون مصر الدولي والذي أقيمت منافساته في مدينة الأقصر الاثرية بجمهورية مصر العربية.



وحقق عداءو الامن العام مراكز متقدمة في جميع السباقات التي شاركوا بها ضمن الماراثون الذي يمتاز بطبيعته الصحراوية وأقيم في البر الغربي لمدينة الاقصر التاريخية، وشارك في مسابقاته نحو 520 عداءً من أكثر من (20) دولة من بينها مصر، وهولندا، كندا، وإنجلترا، واليابان، وألمانيا، وبولندا، والصين، والبرازيل، وأمريكا، وأيرلندا، وأستراليا، وسويسرا، وفرنسا، وبلجيكا، والسعودية، والأردن.



وتمكن عداء الامن العام أحمد محيسن من تحقيق المركز الأول في سباق (42)كم مسجلا زمنا وقدره ساعتين واحدى وثلاثون دقيقة.



وظفر العداء سعد سلامة من فريق الأمن العام بالمركز الأول في سباق (12)كم وبزمن قدره ثمانية وثلاثون دقيقة .



كما توج عداء الامن العام نبيل المقابلة ومرافقه العداء رأفت الزبون بالمركز الأول في سباق (12)كم للاحتياجات الخاصة (اعاقة بصرية) مسجلا زمنا وقدره اربع واربعون دقيقة .



وفي سباق (21)كم حصل العداء أحمد سمور على المركز الثاني مسجلا زمنا وقدره ساعة و خمسة عشر دقيقة .

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