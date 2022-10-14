لا انسحابات في انتخابات غرفة صناعة إربد

الوكيل الاخباري - أعلنت لجنة الانتخاب لغرفة صناعة إربد أنه لم تسجل أي حالة انسحاب لمرشحين مع انتهاء فترة الانسحابات الرسمية التي انتهت عند الساعة الثانية ظهر اليوم الجمعة.

اضافة اعلان



وأوضحت رئيس لجنة الانتخاب هديل الحسين لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن عدد المرشحين للانتخابات المقررة في التاسع والعشرين من الشهر الحالي، استقر على 16 مرشحا يتنافسون على ملء المقاعد التسعة التي تشكل قوام مجلس إدارة الغرفة في حين ترشح مرشح وحيد لغرفة صناعة الأردن.



ويتنافس في الانتخابات كتلتين، هما الوفاق برئاسة الرئيس السابق هاني أبو حسان وتضم في عضويتها كل من المهندس هاني الشطناوي والدكتور نضال الحاسي والمهندس محمد عويس وأمين الرمحي وخالد الخراشقة وجبريل قرقع وحسين الدرايسة ومأمون الخضر، وكتلة الإصلاح والتغيير برئاسة نائب الرئيس السابق المهندس مأمون حلاوة وتضم في عضويتها كل من موفق بني هاني وشاهر قرباع والمهندس عدنان الأخرس وعبد الرحمن العفوري وغازي البشيتي وهمام الذباح، فيما ترشح لانتخابات غرفة صناعة الأردن عن قطاع الألبسة خالد أبو زيد.