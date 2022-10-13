إعلان المرشحين للقبول في شواغر التخصصات الطبية - أسماء

الوكيل الاخباري - أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أسماء الطلبة المرشحين للقبول على المقاعد الشاغرة في تخصصات الطب، وطب الأسنان، ودكتور الصيدلة والصيدلة في الجامعات الأردنية الرسمية، والمخصصة لطلبة السنوات السابقة بمن فيهم طلبة رفع المعدل (الطلبة المعيدون) والذين تقدموا سابقاً بطلبات للقبول الموحد للعام الجامعي 2022 / 2023.



ووفق بيان الوحدة، الخميس، “وانطلاقاً من مبدأ الشفافية الذي تنتهجه وحدة تنسيق القبول الموحد فقد تم إعلان كامل أسماء الطلبة المرشحين للقبول في هذه المقاعد، ومعدلاتهم في شهادة الثانوية العامة الأردنية”.



وللتعرف على أسماء الطلبة المرشحين للقبول إضافةً إلى الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية السابقة والجديدة لطلبة السنوات السابقة بمن فيهم طلبة رفع المعدل (الطلبة المعيدون) الرجاء الدخول إلى الرابط التالي: (http://www.admhec.gov.jo/AdmBSCDentMedAdm.aspx).

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