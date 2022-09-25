لجان انتخاب غرف التجارة تؤدي اليمين القانونية

الوكيل الاخباري - أدت لجان الانتخاب لانتخابات مجالس إدارة غرف التجارة وممثلو القطاعات التجارية لأقاليم (الشمال، الوسط، الجنوب)، اليمين القانونية أمام أعضاء مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب.



والتقى رئيس مجلس مفوضي الهيئة المهندس موسى المعايطة رؤساء وأعضاء لجان الانتخاب المكلفة بالاشراف على انتخابات القطاع التجاري، الذي حدده مجلس مفوضي الهيئة يوم السبت 3 كانون الأول المُقبل، في حال اكتمال النصاب القانوني.

اضافة اعلان