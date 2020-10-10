لا قرار بإغلاق قسم كورونا في مستشفى الأميرة رحمة

الوكيل الإخباري - نفى مدير صحة محافظة إربد الدكتور رياض الشياب، ما جرى تداوله حول إغلاق قسم "البي سي آر"، في مستشفى الأميرة رحمة التعليمي.



وأوضح الشياب أن القسم سيعاود عمله بدءا من يوم الأحد، بعدما توقف عن استقبال العينات الجمعة بسبب إجازة المدربين والفنيين الذين يعملون عليه ويقومون بتدريب كوادر مخبرية وفنية من القطاع الصحي في المحافظة على استخدامه.

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وأفاد أن القسم الذي استحدث مؤخرا في مختبرات مستشفى الاميرة رحمة التعليمي، وبدأ عمله الاربعاء، تمكن حتى مساء الخميس، من إنجاز حوالي 700 فحص مخبري من العينات المرسلة إليه.



ولفت إلى أنه تم تزويد العاملين بالمختبر بجميع الامور المتصلة بهذا النوع من فحص عينات كورونا، مؤكدا استمرارية عمل المختبر على مدار الساعة، حيث سيتم توزيع العاملين والفنيين فيه على فترتين مسائية وصباحية.



