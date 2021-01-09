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السبت، 09-01-2021 12:24 م

لجنة الاوبئة تكشف تفاصيل هامة حول لقاح كورونا وتزف بشرى للمواطنين

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الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - قال عضو لجنة الاوبئة الدكتور أسامة أبو عطا ان اعطاء اللقاحات الخاصة بكورونا سيكون بشفافية وتم استخدام 29 موقعا لاعطاء المطاعيم منها في عمان ومنها خارج عمان وتم اضافة مركز الحسين للسرطان .

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واضاف ابو عطا ان هناك اولوية لاعطاء اللقاح حسب بيانات من وزارة الصحة بحيث تكون البداية بالكوادر الطبية وكبار السن .

 

واشار ابو عطا الى ان لقاح فايزر تم الاتفاق على احضار مليون جرعة الى المملكة منه وستصل اول دفعة الاسبوع القادم بواقع 200 الف جرعة .

 

وكشف ابو عطا ان الجهات المعنية بالترخيص للمطاعيم وهي المؤسسة العامة للغذاء والدواء تجري الان دراسة على اعتماد اللقاح الصيني وسيتم الاعتماد خلال يومين على ابعد تقدير . 


 




 

 


 

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