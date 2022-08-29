لجنة لإعادة تنظيم السوق التجاري في المفرق

الوكيل الإخباري - قال محافظ المفرق سلمان النجادا، إنه تم تشكيل لجنة برئاسة الحاكم الإداري وعدد من المتخصصين من أصحاب العلاقة للبدء بوضع الدراسات الكفيلة لإعادة تنظيم الوسط التجاري في مدينة المفرق.

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وأضاف خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الاثنين، بحضور مدير الشرطة العقيد أيمن العلاونة ورئيس بلدية المفرق الكبرى ناصر الدين أخو ارشيدة، ورئيس غرفة تجارة المفرق خيرو العرقان، وعدد من مدراء الأجهزة الأمنية، أنه تم التأكيد على أهمية وضع الخطوات العملية لمعالجة الوسط التجاري ضمن تنسيق مشترك ما بين الجهات ذات العلاقة ومعالجة الآثار السلبية لانتشار البسطات بشكل عشوائي ومنع الباعة المتجولين ومنع الاعتداءات على الأرصفة.



وبين النجادا أنه تم إعطاء مهلة لغاية 10 أيلول المقبل لإزالة كافة الاعتداءات على الشوارع والأرصفة.



من جهته، أكد أخو ارشيدة، حرص البلدية على إعادة تنظيم الوسط التجاري من خلال التعاون مع الجهات المختصة وتنفيذ الإجراءات المتخذة لمعالجة مشكلة الاعتداءات على الشوارع والأرصفة، لافتا إلى أن البلدية ستعمل على إيجاد بدائل لأصحاب البسطات ضمن خطة تصويب من خلال إيجاد سوق شعبي، يساعد على منع تواجدها في الوسط التجاري وبطرق عشوائية.



وأوضح أهمية التعاون للاستفادة من مهلة التصويب المحددة وبما يحسن من واقع الخدمات المقدمة للمواطنين.