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الإثنين، 01-08-2022 04:30 م

جلسة حوارية باليرموك عن صناعة القيادات الشبابية

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الوكيل الإخباري - نظمت كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة اليرموك، اليوم الاثنين، جلسة حوارية بعنوان "صناعة القيادات الشبابية "، وذلك ضمن فعاليات برنامج صيف الشباب 2022.

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وقال عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية الدكتور آدم القضاة، بحضور عميد شؤون الطلبة الدكتور محمد ذيابات، إن الكلية تولي جل اهتمامها لصناعة القيادات الشبابية، مشيرا إلى أهمية وجود قائد من الشباب يتمتع بصفات قيادية ويمتلك مشروعا يشاركه مع الآخرين.


ودعا القضاة، الشباب إلى أن يكونوا قادة مصلحين يسعون لنشر الخير والصلاح، غير صامتين وفاعلين في المجتمع.


بدوره، استعرض الدكتور خالد الشرمان من كلية الشريعة، العديد من المحاور ذات العلاقة بمفهوم القيادة والتي تعرف بأنها القدرة على تحريك الناس نحو الهدف، مبينا أن وجودها يتطلب توفر العدد من العناصر والمكونات ووجود شخصية تتمتع بالقدرة على التأثير، وهدف يسعى مع مجموعة ممن يتحملون المسؤولية لتحقيقه.


وقال الدكتور نذير الشرايرة من كلية الشريعة، إن القيادة حاضرة في الأسرة والعمل والمؤسسات الدراسية وغيرها، مشيرا إلى أن وجود قيادة يعني وجود أخلاق وعلم ومهارة وذكاء، وأنها تجربة عملية تحتاج إلى التعلم والتدريب والقدرة.


وأشادت مديرة العلاقات العامة والإعلام في الجامعة، الدكتورة نوزت أبو العسل، بوعي الشباب واهتمامهم بحضور فعاليات 2022، وذلك بإقبالهم الكبير بحضور الجلسة، مشيرة إلى أن الشباب هم محط اهتمام ورعاية جلالة الملك عبد الله الثاني.

 




 

 


 

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