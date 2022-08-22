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الإثنين، 22-08-2022 02:39 م

ورشة في المفرق حول التخصصات المطلوبة والمشبعة

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الوكيل الإخباري - نظم مكتب ديوان الخدمة المدنية في محافظة المفرق بالتعاون مع هيئة شباب كلنا الأردن الذراع الشبابي لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، اليوم الاثنين، ورشة حول مؤشرات واقع العرض والطلب على التخصصات العلمية المطلوبة والمشبعة لحملة المؤهل الجامعي والدبلوم الشامل لكليات المجتمع 2020-2022.

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وقال مدير مكتب ديوان الخدمة المدنية في المفرق أحمد ملكاوي، إن هذه الورشة تأتي بهدف توعية الطلبة المقبلين على الدراسة بعد مرحلة الثانوية العامة، والشباب على مقاعد الدراسة الجامعية، وخريجي الجامعات والكليات لاختيار التخصصات المطلوبة والمهن التي يحتاجها سوق العمل.


وعرض مندوب الديوان محمد عبيدات، لمؤشرات دراسة واقع عملية العرض والطلب على التخصصات العلمية للعام 2022، والتي أطلقها الديوان أخيرا قبل إعلان نتائج الثانوية العام من حيث أعداد المتقدمين والدارسين لها ونسب التعيين عليها، وكذلك التخصصات التي سيتم إيقاف استقبال الطلبات عليها.

 




 

 


 

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