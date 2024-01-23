لقاء حكومي اليوم لمناقشة تنظيم سوق العمل والتحديات

الوكيل الاخباري - تعقد وزيرة العمل ناديا الروابدة، ووزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة مهند المبيضين، لقاء إعلاميا مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان "تنظيم سوق العمل وتحديات وزارة العمل"، وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر الثلاثاء في مبنى وزارة الاتصال.

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ويأتي اللقاء في إطار منتدى التواصل الحكومي الذي أطلقته الوزارة، ويتولى استضافة المسؤولين مع المجتمع ووسائل الإعلام للحديث حول القضايا والمواضيع العامة.



ويتمحور اللقاء حول موضوعات عدة أبرزها، تطوير التشريعات الناظمة لسوق العمل، وجهود وزارة العمل في التفتيش على منشآت القطاع الخاص ومدى التزامها بمعايير السلامة والصحة والمهنية، وعلاقات العمل والمفاوضات الجماعية، وخدمات التشغيل والتوجيه المهني، والتمكين الاقتصادي للمرأة، إضافة إلى تنظيم شؤون العمالة غير الأردني.

