خلال يومين .. الحوثيون أطلقوا 3 مسيرات وصاروخا باليستيا باتجاه خليج عدن

الوكيل الإخباري- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية اليوم الأربعاء أن حركة "أنصار الله" اليمنية أطلقت خلال اليومين الماضيين 3 مسيرات وصاروخًا باليستيًا باتجاه خليج عدن دون أن يخلف ذلك إصاباتٍ أو أضرارًا.

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وقالت القيادة المركزية في بيان نشرته عبر منصة "إكس" صباح اليوم إن الحوثيين أطلقوا مساء الاثنين ثلاث طائرات بدون طيار باتجاه خليج عدن من المناطق الخاضعة لسيطرتهم في اليمن.



وأضاف البيان أن سفينة تابعة للتحالف تصدت بنجاح لواحدة من المسيرات، بينما تصدت قوات القيادة المركزية الأمريكية للمسيرة الثانية، فيما تحطمت الثالثة في خليج عدن، دون أن يتم الإبلاغ عن وقوع إصاباتٍ أو أضرارٍ من قبل السفن الأمريكية أو التحالف أو السفن التجارية.



وذكر البيان أنه في وقت لاحق، في حوالي الساعة 5:02 فجرًا (بتوقيت صنعاء) من أمس الثلاثاء، أطلق الحوثيون صاروخًا باليستيًا مضادًا للسفن فوق خليج عدن، من دون أن يتم الإبلاغ عن وقوع إصاباتٍ أو أضرارٍ أيضًا.



وتتهم كل من الولايات المتحدة وبريطانيا الحوثيين بتهديد حرية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن، بينما تؤكد "أنصار الله" أنها تستهدف فقط السفن المرتبطة بإسرائيل في سياق مناصرة قطاع غزة الذي يتعرض لحرب دموية وحصار للمدنيين تفرضه إسرائيل.



