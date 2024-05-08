المهندسين تعقد ملتقى التواصل للمهندسين المدنيين الأحد المقبل

الوكيل الإخباري - دعت شعبة الهندسة المدنية في نقابة المهندسين الأردنيين إلى المشاركة في ملتقى التواصل للمهندسين المدنيين المنوي عقده يوم الأحد المقبل 2024/5/12.

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وقالت النقابة إن الملتقى يهدف لتعزيز التواصل بين المهندسين، ومناقشة التحديات التي تواجه المهندسين المدنيين، بالإضافة إلى زيادة التواصل بين قطاعات الهندسة المدنية لمساعدة المهندس المدني.

وأوضحت أن الملتقى سيقدم الخبرات التي تساعد وتحسن من تطوير المهندس المدني، بالإضافة للانخراط في العمل النقابي ولجان الشعبة.



وأشارت النقابة إلى أن التسجيل في الملتقى يكون من خلال مراجعة منسق الشعبة المدنية.