لقاء في غرفة تجارة إربد يبحث معيقات قطاع الإسكان

الوكيل الاخباري - تدارس اجتماع عقد في غرفة تجارة إربد، اليوم السبت، المعيقات التي يواحهها قطاع الإسكان في المحافظة، انعكاسا لتطبيق نظام التفتيش والرقابة على الأبنية بموجب قانون مجلس البناء الوطني، واشتراطات تطبيق عقد المقاولة.



وقال رئيس الغرفة محمد الشوحة، إن قطاع الإسكان من القطاعات الحيوية في منظومة الاقتصاد الوطني، وانتعاشه ينعكس إيجابا على أكثر من 45 مهنة تتداخل في عمله، علاوة على أثره في توفير فرص عمل دائمة وموسمية، مؤكدا أن الغرفة تعمل مع شركائها على تذليل المعوقات أمام القطاع ليستعيد عافيته ودوره ونشاطه في عملية التنمية المستدامة.

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