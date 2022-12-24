السبت 24-12-2022
الوكيل الاخباري

حملة للتبرع بالدم بجامعة عجلون

بلدية الظليل : مشروع الصرف الصحي يسهم بالتخلص من المياه العادمة

وفاة ثلاثيني بحادث تدهور في الكرك

تحذير من عمليات نصب واحتيال باسم صندوق المعونة

راصد جوي يتوقع أماكن تساقط الثلوج في الاردن يوم الاثنين - اسماء المناطق

تربويون : المدرسة الأردنية الكورية الصناعية بالزرقاء تسهم بتطوير مسيرة التعليم المهني

لقاء في غرفة تجارة إربد يبحث معيقات قطاع الإسكان

عجلون: ناشطون ومتطوعون يؤكدون أهمية المبادرات في تعزيز التضامن الإنساني

اعلان صادر عن السفارة الأردنية في لندن

إصابات اثر اصطدام تريلا بمطعم في عمان - صور

السبت، 24-12-2022 06:05 م

لقاء في غرفة تجارة إربد يبحث معيقات قطاع الإسكان

1220221219324969567148


الوكيل الاخباري - تدارس اجتماع عقد في غرفة تجارة إربد، اليوم السبت، المعيقات التي يواحهها قطاع الإسكان في المحافظة، انعكاسا لتطبيق نظام التفتيش والرقابة على الأبنية بموجب قانون مجلس البناء الوطني، واشتراطات تطبيق عقد المقاولة.

وقال رئيس الغرفة محمد الشوحة، إن قطاع الإسكان من القطاعات الحيوية في منظومة الاقتصاد الوطني، وانتعاشه ينعكس إيجابا على أكثر من 45 مهنة تتداخل في عمله، علاوة على أثره في توفير فرص عمل دائمة وموسمية، مؤكدا أن الغرفة تعمل مع شركائها على تذليل المعوقات أمام القطاع ليستعيد عافيته ودوره ونشاطه في عملية التنمية المستدامة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1220221212287164299926

بلدية الظليل : مشروع الصرف الصحي يسهم بالتخلص من المياه العادمة

سيارة-اسعاف-للدفاع-المدني-أرشيفية

وفاة ثلاثيني بحادث تدهور في الكرك

12202220173938288528451

تحذير من عمليات نصب واحتيال باسم صندوق المعونة

وزارة التربية والتعليم

تربويون : المدرسة الأردنية الكورية الصناعية بالزرقاء تسهم بتطوير مسيرة التعليم المهني

1220222221453152361436

عجلون: ناشطون ومتطوعون يؤكدون أهمية المبادرات في تعزيز التضامن الإنساني

3202031121154946765344

اعلان صادر عن السفارة الأردنية في لندن

أخبار متعلقة
12202217201630229726861

الحكومة : قطاع النّقل عاد إلى عمله في جميع المحافظات

9202210113713609317137

الحاج توفيق رئيسا لغرفة تجارة عمان

11202224123854804967520

مطالب بتخفيض الفوائد على القروض السكنية بالاردن

11202230152128353371676

المستقلة للانتخاب: قرار تأجيل انتخابات غرف التجارة من صلاحيات الهيئة فقط

2

الأشغال تباشر بأعمال صيانة جسور في البلقاء