لقاء يبحث تنفيذ مشاريع ابتكارية بعجلون

الوكيل الاخباري - اكد رئيس بلدية عجلون الكبرى حمزة الزغول أهمية توجيه العمل إلى مشاريع تنموية وسط محافظة عجلون لتحسين مركز المحافظة ليتناسب مع إعلان عجلون إقليم سياحي وما يرافقه من افتتاح لمشروع التلفريك قبل نهاية العام الحالي .



وبين الزغول خلال لقائه اليوم في القرية الحضرية مدير مشروع الخدمات والتكيف الاجتماعي في وزارة الإدارة المحلية المهندس توفيق خواطرة ومنسقة المشاريع الابتكارية في المشروع المهندسة لما المجالي بحضور الدكتورة ردينة العطي مستشار وخبير الاتصال والتواصل للمشروع والمهندس عز الدين القضاة منسق المشروع في عجلون، أن أهمية المشروع تأتي من حاجة المجتمع المحلي لتسويق المنتجات الريفية العجلونية الأمر الذي من شأنه تحفيز الأسر الريفية على إقامة مشاريع مدرة للدخل .

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