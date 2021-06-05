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السبت، 05-06-2021 11:44 ص

مأدبا: تحويل 7 محطات مياه للقضاء

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الوكيل الاخباري- أكد مدير عام صحة مأدبا الدكتور محمد الشوابكة ان قسم البيئة والغذاء في المديرية قام بحملة على محطات مياه الشرب، تم خلالها تحويل 7 محطات مياه الى القضاء، بسبب عدم توفر الشروط الصحية مثل النظافة ونتائج العينات غير الصالحة، اضافة الى اسباب اخرى .

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وقال الشوابكة، اليوم السبت، انه تم خلال شهرين اتلاف 7 اطنان من المواد الغذائية بسبب انتهاء الصلاحية وظروف التخزين السيئة، اضافة لمخالفة ثلاث مؤسسات غذائية، لعدم توفر الشروط  الصحية.


واضاف ان القسم يقوم بحملة لمكافحة التدخين في الاماكن العامة والمؤسسات والمستشفيات والمراكز الصحية من خلال الجولات الميدانية. 

 




 

 


 

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