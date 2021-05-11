صحة إربد: 178295 شخصاً تلقوا لقاح كورونا في المحافظة

الوكيل الإخباري- قال مدير مديرية صحة محافظة إربد، الدكتور رياض الشياب، إن مجموع الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا على مستوى المحافظة بلغ 178295 شخصاً وذلك منذ بدء حملة التطعيم وحتى يوم أمس الاثنين.

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وأضاف الشياب، اليوم الثلاثاء، أن 50196 شخصاً تلقوا جرعتي اللقاح من العدد الإجمالي للحاصلين عليه، لافتاً إلى أن هذه الأعداد تشمل ألوية المحافظة التسعة بما فيها لواء الرمثا.



واعتبر الشياب أن نسبة الإقبال على اللقاح في محافظة إربد جيدة قياساً مع العدد الإجمالي لمن تلقوا اللقاح لمرة واحدة على مستوى المملكة البالغ 865477 شخصاً، في حين حصل 351646 شخصاً على جرعتين من اللقاح في عموم محافظات المملكة.

