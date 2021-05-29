مؤتمر تربوي للتوعية بمسار التعليم المهني في بصيرا

الوكيل الاخباري -

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نظمت مديرية التربية والتعليم للواء بصيرا، اليوم الأحد، مؤتمرا تربويا عن بعد بعنوان "التوجيه المهني واقع وطموح" بمشاركة متخصصين تربويين وجامعيين لتوعية الطلبة بالبرامج المهنية التي يحتاجها سوق العمل.وأوصى المشاركون في المؤتمر الذي رعاه مدير مديرية التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم الدكتور سامي المحاسيس بنشر الوعي بين الطلبة بأهمية المسار المهني الذي يحتاجه سوق العمل، وتحديد رغبات وميول الطلبة بهذه التخصصات المهنية، والتركيز على الدورات التدريبية المتخصصة لرفع قدرات معلمي التربية المهنية ومديري المدارس، وتنظيم جولات ميدانية للطلبة على المصانع والمؤسسات المهنية لتعريف الطلبة بهذا التخصص.