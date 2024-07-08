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الإثنين، 08-07-2024 09:35 م

مؤتمر صحفي لمناقشة قرار إلغاء لائحة الأجور الطبية الثلاثاء

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الوكيل الإخباري - يعقد وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، لقاءً مع ممثلي وسائل الإعلام في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم غد الثلاثاء بعنوان: "لائحة تعرفة الأجور الطبية.. قرار الإلغاء والعودة".

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‏‎ويأتي اللقاء في إطار منتدى التواصل الحكومي الذي أطلقته وزارة الاتصال الحكومي ويتولى استضافة المسؤولين مع وسائل الإعلام، للحديث حول القضايا والمواضيع العامة. ‏‎


ويتمحور اللقاء حول قرار وزير الصحة بإلغاء العمل بلائحة تعرفة الأجور الطبية لعام 2024 والاستمرار بتطبيق لائحة الأجور الطبية لعام 2008.


‏‎ودعت وزارة الاتصال الصحفيين الراغبين بتغطية أحداث اللقاء، إلى الحضور قبل ربع ساعة وإبراز الوثيقة اللازمة التي تثبت عمله لدى أيّ من وسائل الإعلام. ‏‎

 




 

 


 

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