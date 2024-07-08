مؤتمر صحفي لمناقشة قرار إلغاء لائحة الأجور الطبية الثلاثاء

الوكيل الإخباري - يعقد وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، لقاءً مع ممثلي وسائل الإعلام في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم غد الثلاثاء بعنوان: "لائحة تعرفة الأجور الطبية.. قرار الإلغاء والعودة".
ويأتي اللقاء في إطار منتدى التواصل الحكومي الذي أطلقته وزارة الاتصال الحكومي ويتولى استضافة المسؤولين مع وسائل الإعلام، للحديث حول القضايا والمواضيع العامة.
ويتمحور اللقاء حول قرار وزير الصحة بإلغاء العمل بلائحة تعرفة الأجور الطبية لعام 2024 والاستمرار بتطبيق لائحة الأجور الطبية لعام 2008.
ودعت وزارة الاتصال الصحفيين الراغبين بتغطية أحداث اللقاء، إلى الحضور قبل ربع ساعة وإبراز الوثيقة اللازمة التي تثبت عمله لدى أيّ من وسائل الإعلام.