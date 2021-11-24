مؤسسة ولي العهد تعلن إطلاق اتحاد العلاج الرياضي الأردني

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الوكيل الإخباري- أعلنت مؤسسة ولي العهد الأربعاء، عن إطلاق اتحاد العلاج الرياضي الأردني، كثمرة من ثمار مبادرة "قصي" التي تندرج ضمن مبادرات المؤسسة، ويتم تنفيذها بالشراكة مع اللجنة الأولمبية الأردنيّة.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في الذكرى السنويّة السابعة لإطلاق مبادرة قصي، التي أطلقها سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد في العام 2014.واتحاد العلاج الرياضي الأردني اتحاد نوعي يشكل بالتعاون مع اتحاد الطب الرياضي، الذراع الصحي للجنة الأولمبية الأردنيّة ويعنى بتطوير قدرات المعالجين وتزويدهم بالمهارات اللازمة والتعامل مع الحالات الطارئة التي تحصل في الملاعب الرياضيّة، كما يساعد على تشكيل بيئة تشريعيّة تحمي حقوق جميع الأطراف من الرياضيين والممارسين.من جهتها، عبّرت الدكتورة تمام منكو، المدير التنفيذي لمؤسسة ولي العهد في كلمة لها خلال المؤتمر عن فخرها وسعادتها بإطلاق الاتحاد بصفته ثمرة نجاح استمر العمل عليها سبع سنوات متواصلة بالتعاون مع شركاء العمل من خلال مبادرة قصي.وقالت منكو: "اليوم وبعد سنوات من العمل، نعلن بكل فخر، أن مبادرة قصي التي بدأت بحادث أليم إثر وفاة اللاعب قصي الخوالدة يرحمه الله، أصبح لها اتحاد كامل ومخصص لخدمة أهدفها، إلى جانب برنامج أكاديمي متكامل لشهادة الماجيستير في العلاج الرياضي، وذلك لرفد القطاع الرياضي بأشخاص على درجة عالية من الكفاءة العلمية والعملية وهو الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".وبيّنت منكو "أن معالجي المبادرة المؤهلين تمكّنوا خلال السنوات الماضية من إنقاذ حياة 12 لاعبا"، معلنة عن خطة مؤسسة ولي العهد في استدامة المبادرة مع اللجنة الأولمبية الأردنية خلال السنتين القادمتين بصفتهم أهل الاختصاص والخبرة.وفي السياق ذاته، قال ناصر المجالي، أمين عام اللجنة الأولمبية الأردنيّة، "شهدت الرياضة الأردنية تطوراً ملحوظاً على الجانب الصحي والطبي بفضل الشراكة بين اللجنة الأولمبية الأردنية ومؤسسة ولي العهد، والتي جاءت ضمن استراتيجيتنا في حماية اللاعبين وتوفير بيئة آمنة لهم أثناء ممارسة الرياضة، من خلال تقديم الرعاية الصحية الكاملة لهم أثناء مشاركاتهم في مختلف البطولات المحلية والدولية".وأشاد المجالي بالدور الكبير لمبادرة قصي، التي عملت تحت إدارة اللجنة الأولمبية، خلال الأعوام الماضية في إيجاد قاعدة من المعالجين الرياضيين من خلال تدريبهم ضمن أسس عالمية بالتعاون مع اتحاد العلاج الرياضي الدولي لضمان تواجد الكوادر الصحية والطبية في مختلف الفعاليات الرياضية.