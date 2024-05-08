ضبط 621 متسولا خلال شهر نيسان

الوكيل الاخباري-تيماء عبيدات



اكدت وزارة التنمية الاجتماعية ان كوادر وحدة مكافحة التسول ضبطت 621 متسولا خلال شهر نيسان الماضي.



وقالت الوزارة لـ "الوكيل الاخباري" انه تم ضبط 263 متسولا في عمان، وتعتبر العاصمة الأعلى بأعداد المتسولين خلال الشهر الماضي.



وبينت أنه تم ضبط 125 متسولا في محافظة إربد و 39 متسولا في محافظة الزرقاء.



وأهابت الوزارة بالمواطنين التوقف عن تقديم أية أموال للمتسولين، والذين يحصلون عليها دون وجه حق من خلال ادعاء المرض أو الحاجة، ومساندة جهود الوزارة وشركائها للحد من هذه الظاهرة التي تضر بالمجتمع، داعية المواطنين إلى التبليغ عن أية حالات تسول.



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