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الأربعاء، 08-05-2024 12:18 م

جيش الاحتلال يقلل من أهمية تعليق شحنة أسلحة أميركية

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الوكيل الإخباري- قلل جيش الاحتلال الإسرائيلي من أهمية تعليق الإدارة الأميركية شحنة أسلحة في أعقاب عملية عسكرية إسرائيلية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة هذا الأسبوع، قائلاً إن الطرفين الحليفين يحلان أي خلافات "خلف الأبواب المغلقة".

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وفي مؤتمر صحفي استضافته صحيفة "يديعوت أحرونوت" ، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، دانيال هاغاري، إن "التنسيق بين إسرائيل والولايات المتحدة وصل على حد اعتقادي إلى مستوى غير مسبوق".

وبوقت مسبق من اليوم ، نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول أميركي أن تحرك إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لتأجيل شحنتي أسلحة لإسرائيل يؤكد مخاوف واشنطن من هجوم رفح.

وقال المسؤول إنه من غير المتوقع أن تصل شحنات صواريخ وقنابل ذات قطر صغير لإسرائيل قريبا.



 




 

 


 

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