ماء العدو احتلال يشعل تويتر في المملكة

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة
تصدر وسم #ماء_العدو_احتلال عبر منصة تويتر اليوم الخميس وذلك إثر اتفاقية النوايا بين الاحتلال والأردن والامارات للدُّخول في عملية تفاوضية للبحث في جدوى مشروع مشترك للطاقة والمياه.
ورفض النشطاء بحسب رصد " الوكيل الإخباري" اتفاقية النوايا معبرين أنها نوع من أنواع التطبيع مثل اتفاقية الغاز التي وقعتها الأردن عام 2016.
وكان عدد من الطلبة في كافة الجامعات نظموا وقفات احتجاجية للتضامن مع الأسرى ورفضا للاتفاقية.
#ماء_العدو_احتلال #غاز_العدو_احتلال— لُجَين (@TheRealLujjeh) November 23, 2021
📍الجامعة الأردنية pic.twitter.com/Jwq7jxLFbm
الأردن ليس مستهدفا من الخارج— Obada Alali (@ObadaAlali4) November 22, 2021
الأردن مستهدف من الداخل#غاز_العدو_احتلال#ماء_العدو_احتلال pic.twitter.com/lnfxyezA2F
وقفة اليوم لطلبة جامعة #فيلاديلفيا رفضا للتطبيع مع الكيان الصهيوني.#التطبيع_خيانة #ماء_العدو_احتلال pic.twitter.com/GFI0dlniyn— Sameer Mashhour 🇯🇴🇵🇸 (@sameermashhour) November 24, 2021
#ماء_العدو_احتلال— سلامةمدادالفقهاء(محامي) (@SalamehAlfugaha) November 25, 2021
الأردنيّيون يرفضون الوجود الصهيوني على ثرى فلسطين العربيّة،و لا تسطيع أيّ قوّة أن تجبرهم على التطبيع مع العدو المحتل،و بالمختصر المفيد لا يعترفون بأيّ إتفاقيّة أو معاهدة مع الكيان الصهيوني،و الصهاينة و المتصهينون يدركون ذلك.
November 25, 2021
كذب من قال المي ما إلها لون ولا طعم ولا ريحة ...— بدر الحويان 9 🇯🇴🇯🇴 (@alhwayan_bader) November 25, 2021
المي لونها أحمر بلون دم الشهداء ريحتها نتنة وطعمها ذُل ومهانه #مسروقة#التطبيع_خيانة#ماء_العدو_احتلال#الاردن_مش_بخير
لعنة اللّه على كل من طبّع وخان.#ماء_العدو_احتلال #التطبيع_خيانة— 𝗔 𝗜 𝗦 𝗛 𝗔 🍁. (@Aioosh96a) November 25, 2021
أبوي علمنا أسرائيل عدو و التطبيع خيانة و من يضع يده معهم لن يرحمك #التطبيع_خيانة #ماء_العدو_احتلال https://t.co/9Y3lBkAUQu— Eng. Ahmad Allababdeh (@Ahmad_allbabdeh) November 25, 2021
وجهان لإحتلال واحد ...— maya rahhal (@Memyrahhal77) November 24, 2021
عظم الله أجرك ياوطن....#التطبيع_خيانة #دوار_الداخلية #ماء_العدو_احتلال #الأردن_مش_بخير #الاردن pic.twitter.com/ueMJVmEMks