ماء العدو احتلال يشعل تويتر في المملكة

الأردنيّيون يرفضون الوجود الصهيوني على ثرى فلسطين العربيّة،و لا تسطيع أيّ قوّة أن تجبرهم على التطبيع مع العدو المحتل،و بالمختصر المفيد لا يعترفون بأيّ إتفاقيّة أو معاهدة مع الكيان الصهيوني،و الصهاينة و المتصهينون يدركون ذلك.