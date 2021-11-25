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الخميس، 25-11-2021 08:18 ص

ماء العدو احتلال يشعل تويتر في المملكة

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 


تصدر وسم #ماء_العدو_احتلال عبر منصة تويتر اليوم الخميس وذلك إثر اتفاقية النوايا بين الاحتلال والأردن والامارات للدُّخول في عملية تفاوضية للبحث في جدوى مشروع مشترك للطاقة والمياه.

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ورفض النشطاء بحسب رصد " الوكيل الإخباري" اتفاقية النوايا معبرين أنها نوع من أنواع التطبيع مثل اتفاقية الغاز التي وقعتها الأردن عام 2016.


وكان عدد من الطلبة في كافة الجامعات نظموا وقفات احتجاجية للتضامن مع الأسرى ورفضا للاتفاقية.

 


 




 

 


 

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