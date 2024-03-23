السبت 23-03-2024
الوكيل الاخباري
 

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ماذا تعرف عن الإستراتيجية الوطنية للوقاية من آفة المخدرات (2024-2026)

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السبت، 23-03-2024 02:47 م

ماذا تعرف عن الإستراتيجية الوطنية للوقاية من آفة المخدرات (2024-2026)

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الوكيل الاخباري- قالت مديرية الأمن العام أن الإستراتيجية الوطنية للوقاية من آفة المخدرات (2024-2026) جاءت تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، حفظه الله أطلقها مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، بتاريخ 19 آذار الجاري.

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وقالت مديرية الأمن العام إن الإستراتيجية  تهدف إلى محاربة آفة المخدرات وفق نهج علمي وعملي، بالتعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات المعنية، وتعزيز حماية المجتمع وتحصين أبنائه، من خلال بناء ثقافة مجتمعية واعية لمخاطرها ورافضة لهذه الآفة وما يتعلق بها من جرائم وسلوكيات.

 




 

 


 

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