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الأحد، 10-03-2024 08:54 م

الامن العام يفكك شبكتين للاتجار وترويج المخدرات في ناعور وجبل التاج - صور

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الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في إدارة مكافحة المخدرات تعاملوا خلال الأيام القليلة الماضية مع 11 قضية نوعية في مختلف مناطق المملكة ، إذ أُلقي القبض خلالها على 24 شخصاً من تجار المخدرات ومروجيها ومهربيها .

وأكّد الناطق الإعلامي أنّ أبرز تلك القضايا كانت تفكيك شبكات للاتجار وترويج المخدرات في ناعور وجبل التاج خلال التعامل مع قضيتين منفصلتين، إذ جرى في القضية الأولى مراقبة نشاط وتحرك مجموعة من الأشخاص من المشبوهين بترويج المخدرات والاتجار بها في منطقة ناعور ومناطق جنوب العاصمة، إذ تم بعد التأكد من قيامهم بتشكيل شبكة جرمية لترويج المخدرات ومداهمتهم وأُلقي القبض على أربعة أشخاص منهم وضبط بحوزتهم 120 ألف حبة مخدرة و 10 كغم من مادة الحشيش المخدرة ( 67 كفاً ) وسلاح ناري .

فيما أثمرت الجهود الاستخبارية وجمع المعلومات عن تحديد شبكة جرمية أخرى امتهنت ترويج المخدرات وسط العاصمة واتخذت أحد المنازل في منطقة جبل التاج لتخزين وبيع المخدرات وجرت مداهمة المنزل وأُلقي القبض على خمسة أشخاص داخله وضُبط بحوزتهم 17 كف حشيش و 1000 حبة مخدرة وكمية من الكريستال وسلاحان ناريان .

كما وجرت في إحدى مناطق جنوب عمان مداهمة شخصين من المصنفين بالخطرين ومن تجار المخدرات ومروجيها بعد جمع المعلومات حولهما وتحديد مكانهما وضُبط بحوزتهما كميات كبيرة من الماريجوانا المخدرة و 3 كفوف حشيش وكمية من الحبوب المخدرة و 3 أسلحة نارية، وفي شمال العاصمة أُلقي القبض على مروج للمخدرات وبحوزته 6 كفوف حشيش وكمية من الحبوب المخدرة  .

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