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الإثنين، 11-03-2024 02:45 م

إحباط محاولة تهريب 237 ألف حبة كبتاجون في معبر جابر الحدودي

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الوكيل الإخباري- أعلنت الجمارك الأردنبة ومديرية الامن العام اليوم عن إحباط تهريب 237 الف حبة مخدرة (43) كغم في معبر جابر الحدودي 

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وفي التفاصيل قال الناطق الإعلامي باسم دائرة الجمارك الأردنية، عميد جمارك سائد علي عاشور ان كوادر الجمارك  ومكافحة المخدرات والاجهزة الامنية العاملة في مركز جمرك جابر الحدودي  تمكنوا من إحباط تهريب (237) ألف حبة من الكبتاجون المخدر بعد الاشتباه بمركبتي شحن .

  وأضاف عاشور، أنه وبعد تفتيش المركبتين تفتيشا دقيقا والمعاينة الفعلية لهما حيث كانت الاولى محمّلة بطاولات الايبوكسي الخشبية القابلة للطي، والأخرى محمّلة بأَسِرّة أطفال مصنوعة عثر على كميات الحبوب المخدرة وقد اخفيت بطريقة بمخابئ سرية  داخل الطاولات والأَسِرّة الخشبية.

بدوره قال مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك المهندس جلال القضاة، إن مرتبات الجمارك بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات العاملة في المراكز الحدودية، تعمل بكافة الإمكانيات على منع دخول المخدرات من خلال تعزيز رقابتها في المنافذ الحدودية، معرباً عن تقديره واعتزازه بجهود الكوادر الجمركية وقدرتهم على التصدي للأساليب الإجرامية المبتكرة في تهريب المخدرات بكل كفاءة واقتدار.

 




 

 


 

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