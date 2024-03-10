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الأحد، 10-03-2024 11:16 ص

ما حكم نية صيام شهر رمضان .. الإفتاء تجيب

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الوكيل الاخباري - أجابت دائرة الإفتاء العام الأردنية عن أحكام النية المتعلقة بصيام شهر رمضان . 

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وقالت الإفتاء في إجابتها المنشورة على موقعها الإلكتروني إن قصد الشيء مقترنا بفعله، والنية محلها القلب، فيقول في قلبه: نويت كذا أو فعل كذا، ولا يشترط التلفظ بها في العبادات، وذهب جمهور العلماء إلى أن التلفظ بالنية في العبادات سنة؛ ليوافق اللسان القلب."


وأضافت أن تتحقق النية في الصيام بأن يعزم على الصيام ويترك المفطرات طاعة لله تعالى، ومجرد أن يخطر ببال المسلم أنه سيصوم رمضان؛ لأن الله أوجبه، تحصل نية الصوم.


وختمت "لو تسحر ليصوم أو امتنع من الفطر خوف طلوع الفجر مع خطور الصوم بباله كذلك كفاه ذلك... والذي يتجه في هذه المسائل أنه إن وجد منه حقيقة القصد الذي هو النية مع استحضار ما يعتبر استحضاره أجزأ بلا شك".


 




 

 


 

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